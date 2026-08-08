Аэропорт Внуково работает по согласованию с уполномоченными органами

В аэропорту Внуково рейсы принимают и отправляют по согласованию Аэропорт Внуково работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва8 авг Вести.Аэропорт Внуково принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введенными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэрогавани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Время вылета некоторых рейсов может измениться – актуальную информацию можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта.