Москва8 авгВести.Аэропорт Внуково принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введенными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэрогавани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписал Артем Кореняко
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Время вылета некоторых рейсов может измениться – актуальную информацию можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта.