"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания из-за ограничений в Москве

"Аэрофлот" переносит и отменяет ряд рейсов из-за введенных ограничений "Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания из-за ограничений в Москве

Москва14 июн Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о возможности переноса и отмены ряда рейсов.

В связи с действием 14 июня временных ограничений в московском авиаузле и маршрутной сети авиакомпании "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов проинформировала пресс-служба авиаперевозчика в мессенджере MAX

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте "Аэрофлота", а в случае отмены рейса – не приезжать.

В пресс-службе отметили, что производственные и клиентские службы компании переведены на усиленный режим работы.