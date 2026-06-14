Москва14 июнВести.Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о возможности переноса и отмены ряда рейсов.
В связи с действием 14 июня временных ограничений в московском авиаузле и маршрутной сети авиакомпании "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсовпроинформировала пресс-служба авиаперевозчика в мессенджере MAX
Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте "Аэрофлота", а в случае отмены рейса – не приезжать.
В пресс-службе отметили, что производственные и клиентские службы компании переведены на усиленный режим работы.