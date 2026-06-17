"Аэрофлот" предупредил об отменах и переносах рейсов "Аэрофлот" переносит и отменяет некоторые рейсы из-за ограничений на полеты

Москва17 июн Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о переносе и отмене части рейсов из-за действующих временных ограничениях по маршрутной сети. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика в канале MAX.

В связи с действием временных ограничений по маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Пассажиры оповещаются о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании рассказали в "Аэрофлоте"

Отмечается, что производственные и клиентские службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.