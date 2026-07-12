Москва12 июл Вести.Пресс-служба "Аэрофлота" предупреждает пассажиров о корректировке части рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в MAX.

В частности, часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. Их перелет в пункт назначения будет осуществлен после улучшения погодных условий в Шереметьево и дозаправки.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями (грозовой фронт) "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов сказано в сообщении

Авиакомпания просит пассажиров в случае отмены рейса не приезжать в аэропорт, статус рейса можно проверить перед выездом в авиагавань на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте компании.

Транзитных пассажиров "Аэрофлот" бесплатно переоформит на ближайшие стыковочные рейсы. С инструкцией о порядке переоформления и возврата билетов можно ознакомиться на сайте.