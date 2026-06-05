Москва5 июн Вести.Компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор) собирается внедрить систему на базе искусственного интеллекта, которая будет вычислять уставших или превышающих скорость водителей и высылать им предупреждения, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Автодора уточнили, что эта новая система работает на основе анализа закономерностей поведения автомобилистов на дороге.

Искусственный интеллект… идентифицирует тех, кто превышает скорость или едет очень долго без остановки на отдых. А дальше планируется персонально информировать водителя – например, через приложение, СМС или звонок сообщила компания

Ранее глава Автодора Вячеслав Петушенко рассказал о разработке технологии по отслеживанию состояния и поведения водителя на дорогах.