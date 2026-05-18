Москва18 мая Вести.Из-за массового сбоя в работе сервиса каршеринга "Делимобиль" автомобили оказались заблокированы, клиенты не могут завершить аренду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что неполадки в работе сервиса длятся около часа. Возможности закрыть авто у пользователей нет: приложение не работает, дозвониться до техподдержки не получается. У некоторых клиентов продолжают списываться средства за поездку.

Кроме того, многие автомобилисты столкнулись со сбоем, когда ненадолго отошли от машины, внутри которой остались их личные вещи.

Ранее сервисы "Делимобиль" и BelkaCar включили в "белый список" Минцифры.