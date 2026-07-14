Автоэксперт Кадаков рассказал о возможных поощрениях для водителей-информаторов Автоэксперт считает, что поощрять водителей-информаторов надо не деньгами

Москва14 июл Вести.Водители нередко сообщают в ответственные органы о нарушениях, происходящих на дороге. Подобную активность следует поддерживать. Такое мнение высказал ИС "Вести" автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала Максим Кадаков.

Консенсуса по вопросу подобной фиксации нарушений "не будет никогда". Компромиссным вариантом могут не денежные поощрения, отметил автоэксперт.

Кто-то из автомобилистов и вообще в обществе будет считать, что это доносительство с отрицательной окраской. Кто-то будет говорить, что надо все-таки сообща. Мы не договоримся в ближайшее время, поэтому мнения будут, конечно, полярными. … Был опыт, когда баллами награждали, которыми можно было расплатиться, например, в общественном транспорте или посетить музеи. Вполне такая форма [поощрений] нужна. … но это не должны быть деньги сказал Кадаков

В РФ также разрабатываются технологии, которые будут следить за состоянием и поведением водителя на дорогах.