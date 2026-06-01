ГАИ Свердловской области призвала не пропагандировать нарушения ПДД

Москва1 июн Вести.Госавтоинспекция Свердловской области разъяснила для СМИ информацию об ответственности за публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих нарушения Правил дорожного движения.

Пост о ДТП не является нарушением, речь идет о материалах, пропагандирующих опасное поведение.

Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий говорится в сообщении

Записи аварий или нарушений, снятые, например, на регистратор, не подпадают под действие санкций. Наказание коснется лишь тех авторов, которые поощряют правонарушения и лихачество или же призывают повторить его.

В таком случае размер штрафа для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.