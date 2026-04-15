В Госдуме предложили запретить публикацию видео с зацеперами Депутат Свищев предложил ввести ответственность за публикацию видео с зацеперами

Москва15 апр Вести.Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил на законодательном уровне ввести в России ответственность за распространение в интернете роликов с зацеперами и пропаганду этого рода деятельности, передает ТАСС.

По мнению парламентария, административная и уголовная ответственность должны касаться как обычных граждан, так и владельцев каналов или групп в социальных сетях, где опубликовано соответствующее видео. Также, считает он, дополнительно следует блокировать ролики в сети без решения суда.

Наказывать надо тех, кто этих детей туда толкает. А толкают их взрослые, администраторы пабликов, владельцы каналов, блогеры, которые за деньги и просмотры популяризируют зацепинг, выкладывают обучающие видео, создают романтический ореол вокруг этого смертельного увлечения заявил Свищев

Сейчас штраф могут получить только те, кто непосредственно занимается зацепингом – взыскание составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Если возникает угроза безопасности эксплуатации транспорта, в дело вступает УК РФ, а это уже штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.