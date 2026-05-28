В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на авто сувенирные знаки ГАИ: сувенирные знаки приравниваются к управлению автомобилем без номеров

Москва28 мая Вести.Установка сувенирных знаков вместо госномера приравнивается к управлению автомобилем без номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД РФ.

За такие знаки, в том числе с надписями торжественного или личного характера, водитель понесет ответственность, предупредили автомобилистов.

Установка на транспортное средство сувенирных знаков вместо государственных регистрационных знаков недопустима говорится в сообщении

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, использование знаков с вымышленными символами, которые визуально копируют стандартные госномера, квалифицируется как управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками, и за это водителю также грозит ответственность.