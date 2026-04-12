За клумбы из шин россиянам может грозить уголовная ответственность

Москва12 апр Вести.Россиянам сообщили, что за фигуры из шин на клумбах или создание из них ограждений им может грозить уголовная ответственность. О том, при каких условиях это может произойти, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу экологической комиссии Ассоциации юристов России Евгения Жарова.

Любое складирование шин на придомовой территории может быть признано несанкционированным размещением отходов. С 2021 года за такое нарушение россиянам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Причем не важно, лежат ли шины кучей, или украшают клумбы.

Если в результате использования или утилизации шин удастся доказать причиненный окружающей среде или здоровью людей вред, административная ответственность может перерасти в уголовную.

Повторное нарушение в течение года грозит штрафом уже до 5 тысяч рублей уточнил Жаров

По словам эксперта, старые покрышки лучше всего сразу сдавать в специализированные пункты.