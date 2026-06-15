Москва15 июн Вести.До трети автомобильного масла, которое сейчас продается в РФ, является некачественным. Такой статистикой с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Он также отметил, что в настоящий момент можно задекларировать практически любое автомобильное масло.

То есть ты отправляешь в лабораторию образцы, а иногда даже можно не отправлять образцы, отправляешь только бумаги. Тебя проверяют и говорят: "да, вот по этим параметрам проходит", и получаешь декларацию соответствия. С этой декларации через Росаккредитацию заводишь свой товар и на маркетплейсе можешь продавать. А что ты там по факту продаешь – дело десятое, только если кто-то пожалуется на твое масло, которое ты продал, и кто-то докажет, что оно некачественное, тогда уже через "Честный знак", … конкретную партию этого товара, условно, один грузовик, … ее могут тормознуть в продаже по всей стране