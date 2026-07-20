Главред "За рулем" Кадаков: требования для праворульных авто могут ужесточить

Технические требования для машин с правым рулем могут сделать строже Главред "За рулем" Кадаков: требования для праворульных авто могут ужесточить

Москва20 июл Вести.Технические требования к автомобилям с правым рулем в России могут стать строже. Такой вариант после проведения профильного исследования допустил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с KP.RU.

В мае 2026 года правительство поручило МВД, Минпромторгу и Минтрансу провести комплексный анализ рисков участия праворульных автомобилей в дорожном движении. К работе планируют привлечь автомобильный институт НАМИ, а результаты исследования ожидаются к 2028 году.

В Минтрансе пояснили, что исследование будет включать сбор и анализ данных об особенностях управления машинами с правым рулем на российских дорогах. В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно об аналитической работе, а не о подготовке запретов или ограничений.

Запрет-то, может, не введут, но могут ужесточить, например, технические требования к подобным машинам. Допустим, при их ввозе в страну или при прохождении техосмотра сказал эксперт

Кадаков отметил, что подобное исследование требует ресурсов, поэтому, по его мнению, его вряд ли проводят исключительно формально и без дальнейшего практического применения.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов пообещал не допустить запрета в РФ автомобилей с правым рулем.