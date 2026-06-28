В России в автошколах могут ввести программы праворульного вождения

В автошколах РФ могут ввести программы праворульного вождения В России в автошколах могут ввести программы праворульного вождения

Москва28 июн Вести.В некоторых регионах России в автошколах могут появиться программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на утвержденный правительством РФ документ.

Власти изучат, насколько целесообразно разработать специальные программы и реализовывать их в регионах, где большая часть автопарка – с правым рулем.

Соответствующий доклад в кабмин РФ в 2027 году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг отмечается в сообщении

По данным кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, больше всего популярны праворульные машины на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%.