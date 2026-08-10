В ОП предложили ввести уроки вождения в школах с девятого класса

В России предложили учить вождению в школах В ОП предложили ввести уроки вождения в школах с девятого класса

Москва10 авг Вести.В российских школах необходимо ввести курс автодела с обучением вождению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

По словам собеседника агентства, обучение соответствующему курсу следует начинать с девятого класса.

Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с девятого класса. Два года детей можно обучать автоделу не спеша, под контролем. Потом сдать соответствующий экзамен и получить права вместе с аттестатом сказал Гриб

Он высказал уверенность, что автодело будет одним из самых популярных курсов среди школьников.

Ранее президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева объяснила, что в первую очередь при выборе автошколы важно внимательно изучить сайт организации и убедиться, что она имеет заключение Госавтоинспекции.