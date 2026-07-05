Россиянам дали совет, как правильно выбрать автошколу Эксперт объяснила, на что обратить внимание при выборе автошколы

Москва5 июл Вести.В первую очередь при выборе автошколы нужно внимательно изучить сайт организации и убедиться, что она имеет заключение Госавтоинспекции. Эти и другие советы в интервью ИС "Вести" дала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Эксперт уточнила, что заключения Госавтоинспекции выдаются сроком на пять лет, и должны быть актуальны. Если школа переоформляет документы, то ученик может долго дожидаться экзамена.

Первое, что хотелось бы посоветовать сделать — не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение Госавтоинспекции, поскольку без этих документов, вот особенно без заключения Госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть не допущены к экзаменам на водительское удостоверение рассказала Татьяна Шутылева

По словам эксперта, особое внимание нужно обратить на то, как стоимость обучения прописана в договоре. Так, сумма должна быть единичной и соответствовать регламентируемому количеству часов обучения.

Не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. … На категорию B, если школа предлагает ниже 50 тысяч рублей в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения, то есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расходов ГСМ, аренда заявила эксперт

Она отметила, что минимальная стоимость обучения в столичной автошколе составит около 60-70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России в автошколах могут появиться программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем.