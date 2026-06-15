Москва15 июнВести.Для подготовки будущих водителей педагогический талант вторичен. Эффективное обучение вождению строится на высоком уровне личного мастерства инструктора и его способности транслировать этот опыт. Об этом заявил ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Низкий порог входа в профессию и дефицит кадров привели к тому, что в автошколах работают люди, способные лишь натаскать ученика на экзамен. Исправить ситуацию поможет пересмотр правил аттестации инструкторов, отметил он.
Нужно иметь талант в вождении и способность передать свои знания. Важнее проверять профессиональные навыки не как педагогов, а как людей, способных водить автомобиль ... Для меня было бы важно, если бы инструктор по вождению был дипломированным специалистом, но не с дипломом педагога все-таки, а с дипломом именно специалиста по вождению. Был бы какой-то экзамен, который принимали бы квалифицированные люди, эксперты в этой области. И вот этому инструктору автошколы выдавался диплом, который давал бы ему право передавать свои знаниясказал Хайцеэр
Ранее Минтруд РФ утвердил новый профессиональный стандарт "Мастер производственного обучения вождению транспортных средств". Согласно документу, с 1 сентября 2026 года инструкторы по вождению обязаны иметь диплом педагога после прохождения курсов профессиональной переподготовки. Они должны отлично разбираться в устройстве автомобиля, уметь выявлять и устранять неисправности.