Москва15 июн Вести.Для подготовки будущих водителей педагогический талант вторичен. Эффективное обучение вождению строится на высоком уровне личного мастерства инструктора и его способности транслировать этот опыт. Об этом заявил ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Низкий порог входа в профессию и дефицит кадров привели к тому, что в автошколах работают люди, способные лишь натаскать ученика на экзамен. Исправить ситуацию поможет пересмотр правил аттестации инструкторов, отметил он.

Нужно иметь талант в вождении и способность передать свои знания. Важнее проверять профессиональные навыки не как педагогов, а как людей, способных водить автомобиль ... Для меня было бы важно, если бы инструктор по вождению был дипломированным специалистом, но не с дипломом педагога все-таки, а с дипломом именно специалиста по вождению. Был бы какой-то экзамен, который принимали бы квалифицированные люди, эксперты в этой области. И вот этому инструктору автошколы выдавался диплом, который давал бы ему право передавать свои знания сказал Хайцеэр

Ранее Минтруд РФ утвердил новый профессиональный стандарт "Мастер производственного обучения вождению транспортных средств". Согласно документу, с 1 сентября 2026 года инструкторы по вождению обязаны иметь диплом педагога после прохождения курсов профессиональной переподготовки. Они должны отлично разбираться в устройстве автомобиля, уметь выявлять и устранять неисправности.