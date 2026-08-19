Автоэксперт: ПДД необходимо проходить всем детям с первого класса Эксперт Моржаретто: ПДД для детей не имеют географии

Москва19 авг Вести.Безопасность на дороге не зависит от прописки: учить детей правилам дорожного движения нужно с первого класса школы, где бы они ни жили — в шумном городе или тихой деревне, заявил в интервью ИС "Вести" автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

В России рассматривается инициатива по восстановлению двухлетней программы подготовки водителей в общеобразовательных школах, включающей практические занятия. Предполагается, что выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Для повышения уровня безопасности дорожного движения многие лидеры общественного мнения советуют внедрить основы автодела и изучение ПДД в школьную программу начиная с первого класса.

Нужна система сквозного автообразования с первого класса по одиннадцатый: сначала игровые правила, потом на велосипеде учимся, потом на самокате заявил Моржаретто

Эксперты уверены: ПДД — это не только "Библия" для водителей. Пешеходы, велосипедисты и самокатчики — такие же полноценные участники движения, и от их грамотности на дороге зависит общая безопасность

Правила дорожного движения детям нужны везде: в деревне они живут или в городе подчеркнул Моржаретто

Однако родители раскритиковали идею экзамена по ПДД в школе. По их мнению, включение экзамена по ПДД в курс ОБЖ, как предлагает Национальный автомобильный союз, станет дополнительной нагрузкой для школьников, а инициативу можно внедрить факультативно исключительно для желающих.