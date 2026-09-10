Общественная палата: необходимо пересмотреть содержание билетов на знание ПДД Общественная палата запустила сайт для поиска ошибок в действующей редакции ПДД

Москва10 сен Вести.Необходимо пересмотреть содержание билетов на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения, поскольку в экзаменационных вопросах много неточностей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

По его словам, важно на экзаменах проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителем.

Если речь идет про теорию [на экзаменах], то здесь надо разбираться с билетами, потому что в билетах большое количество ошибок отметил эксперт

Холодов напомнил, что Общественная палата запустила сайт для поиска ошибок в действующей редакции ПДД и обсуждения предложений по их совершенствованию. Все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения.