Москва10 авг Вести.Включение экзамена по ПДД в курс ОБЖ, как предлагает Национальный автомобильный союз, станет дополнительной нагрузкой для школьников, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, инициативу можно внедрить факультативно исключительно для желающих.

Конечно, учить правилам дорожного движения с точки зрения безопасности передвижения по улицам — это задача школы и предмета ОБЖ. Это даже не обсуждается, никто с этим не спорит, и школа этим на самом деле занимается. То, что касается изучения ПДД с пятого класса и в дальнейшем сдачи экзамена в этой части, независимо от того, нужны человеку права или нет, я думаю, что это инициатива непродуманная. Я думаю, это создаст для детей только лишнюю обязательную нагрузку, которая им не нужна. Это можно оставить на факультативной основе и организовать в школах для тех, кто желает считает Леткова

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире телеканала "Россия 1" выступил с инициативой интегрировать изучение правил дорожного движения в школьный курс "Основ безопасности жизнедеятельности".