Программу поэтапного перехода на электронные учебники предложили создать в РФ

В России предложили начать поэтапный переход на электронные учебники в школах Программу поэтапного перехода на электронные учебники предложили создать в РФ

Москва4 авг Вести.Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать программу поэтапного перехода на электронные учебники в системе среднего образования, пишет RT со ссылкой на копию обращения.

Прошу… дать поручения структурным подразделениям Министерства просвещения РФ разработать программу поэтапного перехода к электронным учебникам в системе среднего образования отмечается в обращении

По мнению эксперта, сейчас большое число учебников в рюкзаке вызывает у детей нарушения осанки, перегруз мышц и суставов, головные боли и переутомление.

Переход на электронные учебники позволит решить проблему, считает Шапкин. По его мнению, учебники следует разместить в интернете.

Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати отметил глава союза защиты прав потребителей

В прошлом году в Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники в школах России. Отмечалось, что в школах в соответствии с санитарными нормами электронные устройства применяются только как дополнительные средства обучения.