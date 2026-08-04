Москва4 авгВести.Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать программу поэтапного перехода на электронные учебники в системе среднего образования, пишет RT со ссылкой на копию обращения.
Прошу… дать поручения структурным подразделениям Министерства просвещения РФ разработать программу поэтапного перехода к электронным учебникам в системе среднего образованияотмечается в обращении
По мнению эксперта, сейчас большое число учебников в рюкзаке вызывает у детей нарушения осанки, перегруз мышц и суставов, головные боли и переутомление.
Переход на электронные учебники позволит решить проблему, считает Шапкин. По его мнению, учебники следует разместить в интернете.
Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печатиотметил глава союза защиты прав потребителей
В прошлом году в Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники в школах России. Отмечалось, что в школах в соответствии с санитарными нормами электронные устройства применяются только как дополнительные средства обучения.