Москва11 авг Вести.Для улучшения ситуации с возможностью поступления в российские вузы необходимо не усложнять ЕГЭ, а сократить количество перечневых олимпиад. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор лицея №369 в Санкт-Петербурге, председатель Ассоциации молодых педагогов России Константин Тхостов.

Он добавил, что достаточной мерой будет сокращение перечневых олимпиад в 10 раз.

Здесь не в ЕГЭ дело. Здесь дело в том, над чем предстоит работать Министерству образования и науки. Ну, Министерству высшего образования, да, другими словами. Очень большое число перечневых олимпиад существует на сегодняшний день. Под эгидой вот этих вот "без вступительных испытаний". Я считаю, что если и стоит над чем-то работать, то над тем, чтобы в 10 раз сократить перечневые олимпиады. Есть Всероссийская олимпиада школьников, абсолютно понятный и прозрачный механизм определения сильнейших по предметам в рамках школьного курса. Есть олимпиада МГУ, есть "Высшая проба" и так далее. Есть порядка пятидесяти олимпиад, которых вполне достаточно для того, чтобы каждый ребенок смог себя проявить заявил Тхостов

Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко заявил о необходимости менять и усложнять ЕГЭ. Причиной, по его словам, является растущее количество стобалльников.