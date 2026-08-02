Москва2 авг Вести.Школьников нельзя перегружать отдельными дисциплинами ради улучшения показателей учебного заведения. Об этом ИС "Вести" заявил директор лицея №369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов, комментируя установленный Министерством просвещения лимит часов внеурочной деятельности в неделю.

По его словам, документ четко определяет, что общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.

У детей разные интересы, их нельзя и вообще категорически запрещено насильственно загонять на какие-то занятия … Документ никакого нововведения не определяет, он лишь очень четко регламентирует. У нас вообще проблема в том, что не все понимают, что законы написаны для того, чтобы их исполнять. Прописано 10 и не больше. Потому, что ребенок не железный, его нельзя нагружать и перегружать отдельными дисциплинами в угоду каких-то взрослых амбиций. Потому, что не секрет: многие школы пытаются за счет вот этой перегрузки детей реализовать какие-то свои гипотетические планы на улучшение, своих каких-то показателей. Неправильно так делать сказал он

Также Тхостов добавил, что все должно быть в меру и по государственному регламенту.

Если учебный курс математики рассчитан на шесть часов, то седьмым часом мы, кроме перегрузки, ничего у ребенка не добьемся … Вот не более 10 часов на класс внеурочной деятельности, будьте любезны, не больше, меньше – пожалуйста отметил он

Ранее Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по внеурочной деятельности на новый учебный год. В списке курсов – "Разговоры о важном", "Россия – мои горизонты", "Орлята России", военные учебные сборы, финансовая грамотность.