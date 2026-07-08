Минпросвещения изменило объем учебной нагрузки для начальной школы с 1 сентября Минпросвещения РФ повысило объем нагрузки для младшеклассников до 3305 часов

Москва8 июл Вести.С 1 сентября учебная нагрузка для учащихся первых-четвертых классов увеличится, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Министерства просвещения России.

Согласно корректировкам, объем аудиторной работы для учеников начальной школы будет варьироваться от 2966 до 3305 академических часов за четыре учебных года. Ранее лимиты составляли не менее 2954 и не более 3345 академических часов.

Ранее Минпросвещения сообщило, что с начала нового учебного года ученики первых классов будут полностью освобождены от домашних заданий. Ведомство объяснило изменения стремлением снизить нагрузку на младших школьников и облегчить их адаптацию к учебе.