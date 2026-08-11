Минпросвещения: уроки у первоклассников не должны быть дольше 35 минут

В Минпросвещения назвали продолжительность уроков у первоклашек Минпросвещения: уроки у первоклассников не должны быть дольше 35 минут

Москва11 авг Вести.Продолжительность уроков у первоклассников в сентябре-декабре не должна превышать 35 минут, а в январе-мае — 40 минут. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения.

Согласно документу, который изучил ТАСС, для учеников 2-11-х классов продолжительность уроков не должна превышать 45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, установлен лимит в 40 минут.

Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе - 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае) говорится в документе

Ранее сообщалось, что для адаптации первоклассников в сентябре и октябре школам разрешили сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий.