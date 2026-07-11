Москва11 июл Вести.Министерство просвещения РФ установило нормы просмотра телевизора для детей разных возрастов. Такие рекомендации содержатся в письме министерства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Так, маленьким детям в возрасте 3—7 лет рекомендуется смотреть телевизор не больше 30 минутами в день, в 8—10 лет ребенок может потратить на просмотр телепередач около часа. Подросткам до 14 лет без вреда для зрения можно проводить время у экрана до 2 часов, а тем, кто постарше — до 3 часов в день.

В ведомстве пояснили, что ограничения для просмотра ТВ менее строгие, чем для компьютера.

"Телевизор, как правило, располагается от глаз дальше, чем экран компьютера. Смотрит его ребенок, находясь на диване, а не на стуле, поэтому и вред от телевизора меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед ним часами", — говорится в письме министерства.

Документ с новыми рекомендациями по экранному времени был направлен в регионы страны.