Гореславский назвал возраст, когда дети начинают спорить с родителями о контенте Гореславский: дети начинают спорить с родителями о контенте в интернете с 6 лет

Москва3 июн Вести.Уже с шести лет у детей начинается возраст, в котором они могут спорить с родителями из-за выбора контента для просмотра. Об этом "ИС" Вести рассказал генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что с 11 лет в 95% случаев ребенок сам выбирает контент для просмотра.

Уже с 6 до 10 лет идет так называемый возраст торга, когда ребенок включается в этот процесс [выбора контента] и пытается найти в интернете какие-то примеры для просмотра, пытается посмотреть то, что смотрят его одноклассники или какие-то друзья. И здесь начинается первый этап потенциально заложенного конфликта с родителями на тему, что смотреть, и какие герои в этом контенте будут ребенка дальше вдохновлять. Смотрят, конечно, в этом возрасте все равно по-прежнему анимацию, две трети просмотров. Но включаются и художественные сериалы, и на самом деле это ровно та ниша, которой очень сильно не хватает в российском контенте. С 11 лет этот разрыв еще больше увеличивается, потому что с 11 лет поиск информации в интернете ребенком в 95% случаев самостоятелен рассказал Гореславский

Он добавил, что основным источником контента для детей являются социальные сети, где они потребляют, в основном, короткие видео.

[Источник контента для детей] это социальные сети. Конечно же, в основном это российские социальные сети. Разумеется, это в первую очередь ВК. Смотрите, у нас в стране 90% населения пользуется интернетом, и в самом ВК это более 90 миллионов пользователей. Практически все мы каждый день так или иначе заходим в эту сеть. И найти там можно самую разную информацию. Конечно, есть и другие, и иностранные соцсети в том числе. По данным, например, Mediascope, потребление короткого видео, в том числе в иностранных социальных сетях, по-прежнему является доминирующим у подростков до 14-16 лет рассказал Гореславский

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что социальный контент должен популяризировать единство страны, а также пропагандировать поддержку семей и участников СВО.