Дорасти до интернета: Дугин предложил выдавать его порциями за хорошее поведение Дугин предложил "порционно" выдавать россиянам доступ к интернету

Москва26 мая Вести.Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с Ксенией Собчак выступил с предложением выдавать россиянам доступ к интернету "порционно", например, в качестве поощрения за хорошее поведение.

Видео беседы размещено в YouTube-канале Собчак.

По мнению Дугина, такой подход поможет людям меньше зависеть от интернета и больше времени уделять повседневной жизни. По мере ухода в виртуальный мир люди "утрачивают сами себя", отметил Дугин.

Можно вот его [интернет] выдавать порционно за хорошее поведение. Интернетом надо научиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить отметил Дугин

Зимой, когда световой день короткий, и люди больше времени проводят дома, интернет можно разрешить использовать более широко. А вот весной и летом нужно ограничить доступ к интернету. Это побудило бы россиян чаще общаться вживую и больше проводить время на свежем воздухе, подчеркнул Дугин.

