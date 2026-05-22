"Детям давать не надо": эксперт сравнил деструктивный контент соцсетей с пивом Эксперт сравнил неподконтрольный контент в соцсетях с пивом

Москва22 мая Вести.Деструктивный контент в соцсетях похож на пиво – детям его давать не надо. Такое мнение ИС "Вести" озвучил президент консорциума Инфорус, эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

По его словам, не следует давать детям доступ к социальным сетям в целом.

Неподконтрольный контент в соцсетях, который, размывает мозги по действию, наверное, как пиво. Ничего против него не имею, но детям его давать не надо заявил Масалович

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что власти ЕС цензурируют соцсети под предлогом защиты детей. Он добавил, что руководство ЕС предлагает главам IT-компаний заключать тайные сделки по цензуре.