Врач рассказал, с какого возраста детям можно носить линзы Офтальмолог Азнаурян: дети могут начать носить линзы с 8-10 лет

Москва22 июн Вести.Дети могут начинать носить контактные линзы с 8-10 лет, но в некоторых случаях возможно более раннее начало по медицинским показаниям и под строгим контролем родителей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на детского офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Азнауряна.

Большинство детей готовы к ношению линз с 8-10 лет, но в некоторых случаях по медицинским показаниям их могут прописать и дошкольнику под контролем родителей рассказал врач

Азнаурян уточнил, что при этом детям с прогрессирующей миопией специалисты часто рекомендуют пройти консервативное лечение и только после этого разрешают им линзы. Эксперт объяснил, что это связано со снижением способности глаз этих детей адаптироваться к нагрузкам.

Детский офтальмолог также дал рекомендации по поводу безопасного ношения линз детьми. По словам Азнауряна, для детей предпочтительны однодневные линзы. Врач добавил, что контактные линзы не заменяют очки полностью, их необходимо чередовать с очками. Эксперт также напомнил, что носить линзы во время простуды или воспалительных заболеваний глаз нельзя.

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