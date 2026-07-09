Россияне рассказали об отношении к маникюру у детей и подростков KP.RU: 58% опрошенных россиян считают, что детям до 16 не следует красить ногти

Москва9 июл Вести.Большинство россиян считают, что детям и подросткам совершенно ни к чему красить ногти. Так, 58% опрошенных KP.RU людей, отметили, что эту процедуру могут делать только совершеннолетние.

По словам участников опроса, на детских руках накрашенные ногти выглядят "неестественно и неприятно" и детям лучше, когда их ногти натуральные, аккуратные и ухоженные.

Но не все считают, что для того, чтобы красить ногти, необходимо ждать совершеннолетия. Так, 21% респондентов уверены, что красить ногти допустимо с 14-15 лет. Однако эта категория участников опроса придерживается мнения, что до 14 лет лучше воздержаться от использования лака для ногтей.

Еще 10% россиян допускают маникюр для детей уже в 10-13 лет. А 6% респондентов отметили, что детям можно красить ногти уже с пяти лет.

С 30 апреля в России вступил в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Как отмечали в Росстандарте, он направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья людей. Так, документ закрепил, в частности, понятие карты типовых технологических процессов, которые описывают последовательность действий, а также перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов, оборудования.