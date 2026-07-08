Москва8 июл Вести.Порядка 76% опрошенных россиян поддержали введение дресс-кода на школьных выпускных, пишет KP.RU.

По мнению опрошенных, выпускной – официальное мероприятие, поэтому одежда должна соответствовать обстановке: быть праздничной, но не вызывающей. Респонденты также отметили, что из-за присутствия несовершеннолетних слишком откровенные наряды выглядят неуместно.

Против ограничений высказались 23% опрошенных. По их мнению, если школа заранее не установила дресс-код, предъявлять претензии во время церемонии несправедливо. Еще 1% выбрали вариант "другое".

Опрос проводился среди подписчиков издания в "Одноклассниках", "ВКонтакте", Telegram и Viber. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее школа в Таганроге отказалась выдать аттестат выпускнице из-за откровенного наряда: девушка пришла на церемонию в очень коротком платье и чулках. После обращения матери документ ей все же отдали.

26 июня в Кремле прошел всероссийский выпускной бал. В мероприятии приняли участие около 6 тысяч выпускников из разных российских регионов.