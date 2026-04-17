Володин: 62% россиян против сокращения расстояния от школ до табачных лавок

Москва17 апр Вести.Большинство (62%) россиян выступили против сокращения расстояния от школ, вузов, колледжей и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. Результаты опроса привел председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, за сокращение расстояния от школ до табачных магазинов выступил 31% респондентов, все равно – 7%.

Володин подчеркнул, что в комментариях к опросу россияне отмечали неприемлемость уменьшения дистанции, так как это может пагубно повлиять на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей. Кроме того, многие указывали на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер.

Председатель Госдумы поблагодарил за обратную связь и заверил, что при принятии решения в ГД будут опираться на мнение россиян.

Ранее сообщалось, что самым некурящим регионом России стала Чеченская Республика. Всего в регионе курит 0,62% населения.