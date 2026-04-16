Володин опубликовал опрос о табачных магазинах рядом со школами Володин запустил в MAX опрос о расстоянии между табачными магазинами и школами

Москва16 апр Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин спросил у своих подписчиков в MAX, как они оценивают поправки к правилам размещения точек продажи табачной и никотинсодержащей продукции рядом с образовательными организациями.

Подписчикам канала предлагается обсудить инициативу, которая касается изменения подхода к расчету минимального расстояния между школами и магазинами, реализующими табачную и никотинсодержащую продукцию.

Сейчас федеральное законодательство предусматривает измерение этого расстояния по прямой линии. Предлагаемая поправка предполагает учитывать при расчете не только прямое расстояние, но и естественные и искусственные преграды – здания, дороги и другие объекты городской среды. В результате фактическая дистанция между школами и точками продажи табака может уменьшиться по сравнению с действующими нормами.

В связи с этим Володин предложил подписчикам поделиться своим мнением с помощью реакций. Среди вариантов ответа – "поддерживаю", "не поддерживаю", "все равно".

На 11.22 мск 16 апреля 862 человека высказались в поддержку поправки, 450 – выбрали вариант "не поддерживаю".

Ранее в Госдуме предложили ввести "сбор совести" с производителей алкоголя и табака.