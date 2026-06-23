Высота каблука на выпускном может быть разной для кафе и официальной части

Эксперт по этикету назвала допустимую высоту каблуков на выпускной Высота каблука на выпускном может быть разной для кафе и официальной части

Москва23 июн Вести.Для официальной части выпускного и вручения аттестата и на вечернюю программу девушки могут надеть каблуки разной высоты, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Выпускные в школах пройдут 27 июня.

Во время официальной части и вручения аттестатов оптимальная высота каблука для девушек - это пять-семь сантиметров. Вечерняя программа открывает возможность для классических шпилек и нарядных туфель сказала Баранова

Она подчеркнула, что эти нормы и рекомендации - базовые ориентиры.