Москва23 июнВести.Для официальной части выпускного и вручения аттестата и на вечернюю программу девушки могут надеть каблуки разной высоты, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Выпускные в школах пройдут 27 июня.
Во время официальной части и вручения аттестатов оптимальная высота каблука для девушек - это пять-семь сантиметров. Вечерняя программа открывает возможность для классических шпилек и нарядных туфельсказала Баранова
Она подчеркнула, что эти нормы и рекомендации - базовые ориентиры.