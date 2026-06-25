Москва25 июн Вести.Выпускники все чаще предпочитают проводить торжественные мероприятия за пределами школы - выбирают для празднования кафе, рестораны и даже библиотеки. Об этом ИС "Вести" рассказал преподаватель Московского государственного института культуры (МГИК), член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, библиотека как место празднования выпускного стала очень популярна в российских регионах. Там для школьников проводят квесты и литературные квизы.

В самих школах уже меньше проводится выпускных, потому что это достаточно сложно и запрещено. Люди пытаются куда-то выйти: те же самые путешествия на корабликах, те же самые аренды кафе, ресторанов, каких-то клубов, ДК (домов культуры. – Прим. ред.) и так далее. В том числе в этом году появляются - в Москве в меньшей степени, в большей - это Подмосковье, регионы - выпускной вечер в библиотеке рассказал Новиков

Кроме того, как подчеркнул эксперт, изменился и подход к выпускным у молодого поколения – они все чаще отказываются от традиции встречать рассвет, а вместо "фееричных тусовок" выбирают спокойные вечера, приближенные к домашней обстановке.

В последнее время дети это все меньше и меньше делают (встречают рассвет. – Прим. ред.). Больше они справляют дома. То есть это такой вечер-посиделка: нет такой фееричной тусовки. Встретились, посидели, отметили, пошли домой пояснил он

Министерство просвещения выпустило рекомендацию школам назначить выпускные вечера на 27 июня. В этот день более чем в 40 российских регионов не будет продавать алкогольную продукцию.