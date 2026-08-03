Москва3 авгВести.Среди молодого поколения меняется алкогольная культура и ценности. Теперь у молодых в моде здоровый образ жизни. Об этом ИС "Вести" рассказала заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
По ее словам, молодое поколение большое внимание уделяет развитию, самореализации - это и влияет на потребление алкоголя.
Эти ценности здоровья, рационального отношения к жизни, к миру, ценности успеха, развития, самореализации, они, безусловно, влияют на то, как молодые люди потребляют алкоголь. А трезвый человек всегда и чаще всего бывает успешным: образованный, прагматичный, в меру устойчивый, серьезныйсчитает Ольга Безрукова
А если молодежь и выбирает алкоголь, то чаще всего легкий.
Это отказ от крепких напитков и переход к легким напиткам, вину, разнообразным коктейлям, пиву, в общем, такой эклектичный тип потребления алкоголя, который характерен для молодежидобавила она
Частой причиной отказа от алкоголя у современной молодежи становится негативный опыт в семье, добавила Ольга Безрукова.
Представители цифрового поколения отказываются от алкоголя еще и в результате протеста против того, как употребляли алкоголь их близкие. Ведь проблема разводов в семьях, часто была связана и с неумеренным употреблением алкоголя. И вот желание сделать по-другому, прожить свою жизнь иначе также играет рользаключила эксперт