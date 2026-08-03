Почему молодежь отказывается от алкоголя: мнение эксперта Эксперт Безрукова объяснила, почему молодежь перестает пить алкогольные напитки

Москва3 авг Вести.Среди молодого поколения меняется алкогольная культура и ценности. Теперь у молодых в моде здоровый образ жизни. Об этом ИС "Вести" рассказала заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.

По ее словам, молодое поколение большое внимание уделяет развитию, самореализации - это и влияет на потребление алкоголя.

Эти ценности здоровья, рационального отношения к жизни, к миру, ценности успеха, развития, самореализации, они, безусловно, влияют на то, как молодые люди потребляют алкоголь. А трезвый человек всегда и чаще всего бывает успешным: образованный, прагматичный, в меру устойчивый, серьезный считает Ольга Безрукова

А если молодежь и выбирает алкоголь, то чаще всего легкий.

Это отказ от крепких напитков и переход к легким напиткам, вину, разнообразным коктейлям, пиву, в общем, такой эклектичный тип потребления алкоголя, который характерен для молодежи добавила она

Частой причиной отказа от алкоголя у современной молодежи становится негативный опыт в семье, добавила Ольга Безрукова.