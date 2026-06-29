В Минздраве развеяли миф о безопасной дозе алкоголя Специалист Минздрава Дроздова: безопасной дозы алкоголя не существует

Москва29 июн Вести.Безопасной минимальной дозы алкоголя для человеческого организма не существует. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в комментарии РИА Новости.

"Полезной" или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого пояснила эксперт

Специалист уточнила, что алкоголь признан канцерогеном, который негативно влияет на весь организм, и сердечно-сосудистая система страдает одной из первых. Даже при минимальных дозах спиртного повышается риск онкологических заболеваний, поражается печень, нервная система и желудочно-кишечный тракт.