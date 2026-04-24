Москва24 апрВести.Алкоголь не помогает выводить радиацию из организма, несмотря на распространенные после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС мифы. Об этом рассказал агентству ТАСС начальник производственно-технического отдела реактора Томского политехнического университета Иван Лебедев.
Он подчеркнул, что для выведения радионуклидов применяются специальные препараты – радиопротекторы, тогда как алкоголь не оказывает такого эффекта.
Существует мнение, что ликвидаторам давали алкоголь – водку либо красное вино. Якобы оно помогает выводить радиацию. На самом деле существуют специальные препараты – радиопротекторы, которые связывают радионуклиды ионизирующие, которые попали в организм человека, вот они помогают выводить радиацию. Но алкоголь никак этому не способствуетподчеркнул эксперт
Лебедев также прокомментировал распространенные представления о последствиях аварии. Он указал, что уровень онкологических заболеваний у жителей загрязненных районов выше среднего, но не носит катастрофического характера. По его мнению, больший вред людям могли нанести социальные последствия, связанные с переселением жителей и утратой имущества, а не только воздействие радиации.
Эксперт добавил, что спустя десятилетия Чернобыльская зона отчуждения превратилась в уникальный заповедник: при минимальном присутствии человека там активно размножаются дикие животные, и негативного влияния радиации на них не зафиксировано.