Эксперт опроверг миф о пользе алкоголя при радиации Эксперт Лебедев: алкоголь не способствует выведению радиации из организма

Москва24 апр Вести.Алкоголь не помогает выводить радиацию из организма, несмотря на распространенные после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС мифы. Об этом рассказал агентству ТАСС начальник производственно-технического отдела реактора Томского политехнического университета Иван Лебедев.

Он подчеркнул, что для выведения радионуклидов применяются специальные препараты – радиопротекторы, тогда как алкоголь не оказывает такого эффекта.

Существует мнение, что ликвидаторам давали алкоголь – водку либо красное вино. Якобы оно помогает выводить радиацию. На самом деле существуют специальные препараты – радиопротекторы, которые связывают радионуклиды ионизирующие, которые попали в организм человека, вот они помогают выводить радиацию. Но алкоголь никак этому не способствует подчеркнул эксперт

Лебедев также прокомментировал распространенные представления о последствиях аварии. Он указал, что уровень онкологических заболеваний у жителей загрязненных районов выше среднего, но не носит катастрофического характера. По его мнению, больший вред людям могли нанести социальные последствия, связанные с переселением жителей и утратой имущества, а не только воздействие радиации.

Эксперт добавил, что спустя десятилетия Чернобыльская зона отчуждения превратилась в уникальный заповедник: при минимальном присутствии человека там активно размножаются дикие животные, и негативного влияния радиации на них не зафиксировано.