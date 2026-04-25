Радиация в Полесском заповеднике упала до 1% от уровня 1986 года

Уровень радиации в Полесском заповеднике снизился до 1% в сравнении с 1986 годом Радиация в Полесском заповеднике упала до 1% от уровня 1986 года

Москва25 апр Вести.Уровень радиационного загрязнения в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике упал в до 1% от уровня 1986 года. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора по научной работе заповедника Максим Кудин.

Он добавил, что в Белоруссии, как и на Украине, были свои участки "рыжего леса", где доза радиации превышала 20 кюри.

На текущий момент мы имеем один процент в части дозовых нагрузок от тех показателей, которые были во время аварии. У нас тоже были свои участки рыжего леса, где дозы были свыше 20 кюри. Сейчас таких нет рассказал Кудин

Он также заявил, что сотрудничество с Украиной в области обеспечения безопасности реактора ЧАЭС прекращено.

С коллегами с Украины к сожалению опыт пока у нас прерван. У нас на данном этапе сохранились очень теплые отношения с коллегами ряда российских институтов. Я думаю, что эти работы только будут усиливаться рассказал Кудин

Ранее советник Дирекции ИБРАЭ РАН Игорь Линге заявил, что современные отечественные меры безопасности снижают вероятность аварий подобных Чернобылю на порядки.