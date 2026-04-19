Ученый раскрыл, есть ли мутанты в Чернобыле Ученый Вишневский опроверг существование мутантов в Чернобыльской зоне

Москва19 апр Вести.Вопреки распространенным мифам, животные в Чернобыльской зоне отчуждения не подвержены массовым видимым мутациям: радиационное влияние присутствует, однако оно не настолько высокое, чтобы выражаться в виде заметных аномалий. Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются сказал он

Ученый подчеркнул, что нынешний уровень радиационного фона в зоне отчуждения не настолько высок, чтобы быть причиной видимых аномалий. Вишневский также связывает это с естественным отбором - особи с мутациями, ослабляющими организм, не выживают в дикой природе.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что почти 3 тысячи "радиоактивных" кабанов убили за 2025 год в Германии. Радиоактивное вещество цезий-137 появилось в почве страны после аварии на Чернобыльской АЭС.