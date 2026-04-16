Москва16 апр Вести.Состояние окружающей среды в Катаре, в том числе уровень радиации не внушают опасений после военных действий в регионе, заявил министр окружающей среды и климатических изменений Абдалла ас-Сабии в интервью катарскому агентству новостей QNA.

Нет никаких показателей, которые внушали бы опасение. Катар имеет передовые системы наблюдения за качеством воды, воздуха и разливами нефти в море. У нас есть независимая система отслеживания радиационного фона, которая контролирует уровень радиации в разных частях страны и над морем. Аравийские страны обмениваются сведениями об уровн радиации отметил министр

Между тем Минобороны Кувейта довело до населения правила поведения при радиационной утечке в связи с ударами Израиля по иранской атомной станции "Бушер".

Тогда появились слухи о выезде граждан из Кувейта в связи с радиационным заражением местности. Однако власти стран Персидского залива опровергли эти слухи.