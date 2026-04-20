Москва20 апрВести.Руководство Катара объявило о поэтапном возобновлении рейсов иностранных авиаперевозчиков в страну, следует из заявления, опубликованного управлением гражданской авиации эмирата.
Полеты будут производиться через международный аэропорт Хамад в Дохе.
Отмечается, что решение было принято по результатам оценки всех аспектов текущей обстановки в сотрудничестве со всеми профильными структурами.
В управлении указали, что такие шаги направлены на обеспечение готовности и эффективности работы авиации. Там также добавили, что все полеты будут проходить согласно международным стандартам безопасности и защиты.
Ранее власти Катара сообщали, что состояние окружающей среды в эмирате не вызывает опасений.