Катар возобновляет полеты иностранных авиакомпаний в страну Катар заявил о постепенном возобновлении рейсов иностранных авиакомпаний

Москва20 апр Вести.Руководство Катара объявило о поэтапном возобновлении рейсов иностранных авиаперевозчиков в страну, следует из заявления, опубликованного управлением гражданской авиации эмирата.

Полеты будут производиться через международный аэропорт Хамад в Дохе.

Отмечается, что решение было принято по результатам оценки всех аспектов текущей обстановки в сотрудничестве со всеми профильными структурами.

В управлении указали, что такие шаги направлены на обеспечение готовности и эффективности работы авиации. Там также добавили, что все полеты будут проходить согласно международным стандартам безопасности и защиты.

Ранее власти Катара сообщали, что состояние окружающей среды в эмирате не вызывает опасений.