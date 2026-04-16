Журналист Мирсаев сообщил, что в небе над столицей Катара замечены истребители Журналист Мирсаев: над Дохой впервые за последние дни замечены истребители

Москва16 апр Вести.Впервые за последние дни в небе над столицей Катара Дохой замечены военные самолеты. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев.

По его словам, обстановка в Ормузском проливе спокойная, режим прекращения огня соблюдается. При этом Мирсаев подчеркнул, что региональные игроки, судя по всему, постепенно начинают готовиться к самому худшему развитию событий.

Сегодня здесь, в Дохе, впервые за последние дни мы заметили военные истребители, которые патрулировали воздушное пространство над катарской столицей. В частности, зону, которая находится за моей спиной, возле Международного аэропорта Дохи. Прогнозы у местных властей негативные сказал он

Ранее член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что вооруженные силы страны способны потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе, находящиеся в зоне досягаемости иранских ракет.

При этом не менее двух судов, связанных с Ираном и включенных в санкционные списки США, 15 апреля преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, предположительно, воспользовавшись новым маршрутом.

В среду в Белом доме опровергали данные, что США предлагают Ирану продлить перемирие, объявленное в ночь на 8 апреля сроком на две недели.