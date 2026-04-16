Москва16 апрВести.Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что вооруженные силы страны способны потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе, находящиеся в зоне досягаемости иранских ракет.
Он отметил, что текущая ситуация не требует продления режима прекращения огня, и подчеркнул, что усиление давления является более выгодной стратегией.
Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нассказал Резаи в эфире государственного телевидения
При этом он добавил, что Иран допускает возможность одновременного сохранения перемирия и ведения переговоров. Резаи охарактеризовал текущую ситуацию как временное военное затишье, а не окончательное прекращение огня.
Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил в разговоре с РИА Новости, что Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает свои обязательства в рамках перемирия.