Иран пригрозил потопить все корабли США в Персидском заливе Иран заявил о готовности атаковать корабли США в Персидском заливе

Москва16 апр Вести.Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что вооруженные силы страны способны потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе, находящиеся в зоне досягаемости иранских ракет.

Он отметил, что текущая ситуация не требует продления режима прекращения огня, и подчеркнул, что усиление давления является более выгодной стратегией.

Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас сказал Резаи в эфире государственного телевидения

При этом он добавил, что Иран допускает возможность одновременного сохранения перемирия и ведения переговоров. Резаи охарактеризовал текущую ситуацию как временное военное затишье, а не окончательное прекращение огня.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил в разговоре с РИА Новости, что Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает свои обязательства в рамках перемирия.