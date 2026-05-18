В Иране заявили, что базы США на юге Персидского залива будут деактивированы

Москва18 мая Вести.Все американские военные базы, расположенные в южной части Персидского залива, будут выведены из эксплуатации. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

По его словам, в течение последних 24 часов Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив.

В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут выведены из эксплуатации приводит слова Зольфагари иранская гостелерадиокомпания

Он подчеркнул, что Иран стремится построить "новый порядок".

Ранее в Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, что нахождение американских военных баз в ОАЭ угрожает региональной безопасности.