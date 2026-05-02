ОАЭ полностью открыли свое воздушное пространство WAM: ОАЭ открыли воздушное пространство в обычном режиме

Москва2 мая Вести.Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о полном открытии воздушного пространства страны и отмене всех ограничений. Об этом сообщило миратское государственное агентство WAM.

Главное управление гражданской авиации объявляет о возвращении воздушного движения в воздушном пространстве ОАЭ к нормальному режиму и об отмене временно введенных мер предосторожности говорится в заявлении

Уточняется, что решение было принято после проведения всесторонней оценки обстановки. К настоящему моменту полеты полностью возобновлены. При этом управление продолжит мониторинг в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность авиасообщения.