Ученые рассказали о появлении в Чернобыльской зоне отчуждения диких животных Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала убежищем для диких животных

Москва21 мая Вести.Дикие млекопитающие обосновались в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Фотоловушки, установленные учеными, зафиксировали в Чернобыльской зоне и соседнем Древлянском заповеднике значительное разнообразие животных. Там были обнаружены рыси, волки, лоси, благородные олени, а также лошади Пржевальского.

Как предполагают исследователи, главным фактором сосредоточения животных в этой зоне стало не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей. Животные восстановили популяцию на фоне запрета охоты и в целом ограниченного доступа человека к этим местам. Также млекопитающие заняли территории, где до этого были на грани исчезновения.

Ученые сделали вывод о том, что результаты демонстрируют важность наличия крупных охраняемых территорий без высокого вмешательства человека.

Ранее заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский рассказал, есть ли мутанты в Чернобыле.