В Полесском заповеднике появились животные, которые больше нигде не встречаются Полесский заповедник – уникальное место для сохранения видов редких животных

Москва26 апр Вести.Полесский радиационно-экологический заповедник, находящийся недалеко от Чернобыльской атомной электростанции, на которой в 1986 году произошла авария, – уникальный объект с точки зрения сохранения видов редких животных. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель директора по научной работе заповедника Максим Кудин.

По словам Кудина, в результате изменения среды после катастрофы в заповеднике появились редчайшие виды животных, которые больше нигде не встречаются.

Это уникальный объект с точки зрения сохранения видов… Изменение среды повлекло ее трансформацию, и она еще не окончена. Появились редчайшие виды, которые, скажем, водятся только здесь заявил Кудин

Сообщается, что на территории заповедника заселились и размножились редкие, относящиеся к первобытным видам лошади Пржевальского, также в лесах обитают более 150 краснокнижных птиц.