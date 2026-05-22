Москва22 мая Вести.Национальный парк для спасения исчезающего вида краснокнижной сибирской кабарги планируется создать на Алтае. Об этом сообщает "Алтапресс.ру".

В Алтайском крае осталось всего 239 краснокнижных кабарожек. Исчезающий безрогий олень может навсегда покинуть регион, если не спасти его среду обитания говорится в сообщении

Животных становится все меньше из-за браконьеров, которые охотятся на редких зверей, чтобы добыть ценную мускусную железу.

Ситуацию взял на контроль замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк. У кабарги ограниченный ареал обитания, ей не подойдет переселение, отметил он.

Кроме создания нацпарка необходимо принять дополнительные меры для сохранения животных: запретить охоту на 15 лет по всей стране, усилить борьбу с браконьерством и охрану мест обитания кабарги.